Sur les 90 candidats ayant déjà participé à DALS, il n’y a eu que quatre Belges. Si Olivier Minne (franco-belge) a tout de suite été éliminé lors de la 7e saison et Lio (belgo-portugaise) s’est classée 8e l’an dernier, Tatiana Silva et Loïc Nottet ont éclaboussé l’émission de leurs prestations.

Lors de la 8e saison, la Miss Belgique 2005 et ex-Miss Météo de RTL désormais passée sous pavillon TF1, s’est classée troisième, derrière le lauréat Augustin Galiana et Lenni Kim. Lors de la finale, le jury lui a adressé une pluie de compliments. Jean-Marc Généreux, pourtant sévère, lui avait adressé un savoureux "Tu as mis le feu au plateau" avant de lui dire un peu plus tard : "Tu es arrivée ici comme Miss Météo, tu repars comme une danseuse de grand niveau." Un constat appuyé par le concert de "10" qui lui a été attribué.

Mais la star des stars, c’est incontestablement Loïc Nottet, lauréat de la saison 6. Un formidable parcours qui lui a valu une notoriété exceptionnelle pour la suite de sa carrière.

Non content d’avoir gagné, le jeune Belge, 19 ans à l’époque, a aussi engrangé les records obtenant 42 fois la note maximale de 10/10 (dont le premier attribué par Chris Marques avant une finale), deux fois un 80/80, une moyenne de 36,8/40 qui le place devant M. Pokora et Nathalie Péchalat, ainsi que l’adhésion du public en finale avec 68 % des votes, score inégalé à ce jour.

Et personne n’a oublié sa prestation en danse contemporaine sur Le Lac des Cygnes avec sa partenaire Denista Ikonomova et Marie-Claude Piertragalla !