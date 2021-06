C'est parti pour la dixième saison desur la RTBF. Non pas les Blinds et autre lives, mais avec le casting qui est ouvert depuis ce lundi 21 juin. Hé oui, l’aventure commence par les sélections, comme à chaque fois. L’information a été annoncée par Cyril Detaeye lors de la conférence de presse donnée par le service public pour faire le bilan de la saison télé-radio écoulée et l’annonce des grilles de l’été.

L’animateur a donné rendez-vous aux personnes intéressées sur le site www.rtbf.be/thevoice pour les inscriptions. Vérification faite, il n’y a encore rien en ligne à l’heure qu’il est. Qu’importe, il y a donc bien une nouvelle saison pour le télécrochet, qui plus est anniversaire puisqu’il s’agit de la dixième. Pour participer aux sélections du programme, il faut envoyer une vidéo, comme pour les éditions précédentes. RIen ne vous empêche également de filmer un proche discrètement pour lui faire la surprise en l’inscrivant sans qu’il le sache.

Si la RTBF n’a pas changé son fusil d’épaules, les conditions pour s’inscrire sont les suivantes : avoir 16 ans en 2021 et soumettre sa vidéo où celle de quelqu’un à qui vous souhaitez faire une surprise. Si votre candidature est retenue, vous serez invité à passer un premier casting.

Quant au programme en lui-même, on n'en sait pas plus. Aura-t-il droit à une édition anniversaire particulière comme en France? Mystère. Même interroogation pour ce qui est du casting de coachs qui occupera les célèbres fauteuils rouges. Si l'on peut s'attendre à ce que BJ Scott et Henri PFR soient toujours de la partie, les choses s'annoncent plus compliquée pour Loïc Nottet et Typh Barrow. Question d'agenda. L'un comme l'autre seront en tournée puisque celles qu'ils devaient donner l'an dernier ont été reportées pour les raisons que l'on sait.