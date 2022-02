Les César ont-ils encore un avenir ? La question peut être posée au lendemain d’une édition 2022 qui restera dans tout sauf dans les mémoires. Côté audiences, c’est la Bérézina. L’an dernier la cérémonie avait attiré 1,6 million de téléspectateurs seulement, un plus bas depuis 10 ans. Cette année-ci, ça a été pire. Avec 1,3 million de curieux, c’est trois fois moins que le record enregistré en 2012. Rien ne semble plus en mesure de colmater la fuite, pas même le rappelle d’une valeur plus que sûre pour jouer les maîtres de cérémonie en la personne d’Antoine de Caunes.

D’aucuns diront que c’est la faute au contexte et à cette guerre en Ukraine qui monopolise l’attention. N’est-ce pas plutôt une séquelle de l’affaire Roman Polanski qui avait ébranlé la cérémonie en 2019 qu’il faut blâmer ? Ou, plus probablement encore, le sens d’une cérémonie gangrené par un entre-soi d’un autre temps renforcé en 2021 par la suppression du César du public institué en 2018 et récompensant le film le plus vu par les Français. Autant de critiques déjà formulées à l’encontre des Magritte qui ont connu chez nous un flop encore plus monumental cette année.

Finalement, que retient-on de cette soirée si ce n’est une paire de fesses, celle de l’influenceuse Marie s’infiltre qui s’est inspirée de ce qu’avait fait Corine Masiero l’année dernière ? Même elle n’en était pas fière : "Sur le coup, j’avais envie de mourir, a-t-elle confié au Parisien . C’était juste un coup de folie, un décoinçage de cul. C’est tellement coincé les César, hyper prout-prout, c’est dommage."

Même les tentatives de José Garcia pour perturber la cérémonie pour taquiner son tortionnaire de Caunes et la tentative d’Omar Sy pour mettre un peu d’ambiance grâce à Stromae (lire page 15) n’ont pas réussi à décoincer la cérémonie. Seul l’hommage rendu par Xavier Dolan à Gaspar Ulliel a donné un peu d’éclat au rendez-vous.

On en arrive à oublier qu’Illusions perdues, l’adaptation de Balzac par Xavier Gianolli, a remporté 7 trophées (sur 15 nominations), dont la meilleure photo pour le Belge Christophe Beaucarne, que Leos Carax en a raflé 5 pour Annette et que le documentaire Maalbeek du Français Joffroy Chantoudis, consacré à une rescapée de l’attentat qui a endeuillé la station du même nom à Bruxelles en 2016, a été désigné Meilleur court-métrage documentaire. Pour le reste, circulez, il n’y a rien à voir.