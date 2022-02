au sujet de son absence qui n'avait rien à voir avec le Covid, récemment à Télé-Loisirs. "

"Isabelle, tu m'as manqué, vraiment"

Depuis hier soir, les téléspectateurs sont rassurés, Isabelle Morini-Bosc est de retour -à la place de Danielle Moreau- dans Touche pas à mon poste. Et dès le début de l'émission, Cyril Hanouna a célébré ce "grand retour d'Isabelle Morini-Bosc". Et avant d'expliquer son absence prolongée à TPMP, non sans oublier de la taquiner au passage sur sa tenue vestimentaire. "On ne l'avait pas sortie depuis Noël et elle a gardé la même tenue. Isabelle, tu m'as manqué, vraiment." Et de conclure sur une métaphore (la chandeleur venant passer) comme il en a le secret. "Les chroniqueurs sont comme de la pâte à crêpe, il faut les laisser reposer. Et quand ils reviennent, la crêpe est encore meilleure."