La RTBF n'a décidé d'innover qu'à moitié pour la rentrée prochaine.

Il y a quelques jours, la RTBF annonçait la bonne nouvelle. Après huit saisons de The Voice Belgique, la chaîne changeait son fusil d'épaule en remplaçant l'émission par sa déclinaison enfant The Voice Kids Belgique. Un programme que les téléspectateurs découvriront à partir de janvier prochain.

Si on savait que la RTBF comptait à nouveau sur Maureen Louys pour présenter l'émission, on n'avait toutefois aucune information concernant les coachs qui allaient encadrer les jeunes talents de 8 à 14 ans. Aujourd'hui, c'est chose faite. Dans un communiqué, le service public a dévoilé le nom des trois coachs. Ceux-ci sont déjà connus du format puisqu'il s'agit de Slimane, Vitaa et Matthews Irons, coachs des deux années précédentes. Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la continuité, une déception pour ceux qui auraient voulu que The Voice Kids Belgique débarque avec un nouveau banc de coachs.