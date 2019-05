C8 diffusait ce jeudi soir un documentaire sur la descente aux enfers de Christian Quesada, ancienne star de l'émission de Jean-Luc Reichman, mis en examen pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" ainsi que "corruption de mineur". Intitulé "Christian Quesada, du rêve au cauchemar", le reportage a levé le voile sur les conditions de détention de l'ex-maître de midi.

Incarcéré depuis le 27 mars dernier, Christian Quesada rencontrerait des difficultés dans le centre pénitencier de Bourg-en-Bresse. Selon son co-détenu, l'homme serait "en dépression". "Il est pire que déprimé. Il a honte de ce qu’il a fait. Il prend son traitement pour être K.O, raconte-t-il. Il prend des cachets de Séresta (médicament contre l’anxiété) pour dormir toute la journée. C’est un traitement de gars déprimé. Il veut presque se mettre la corde au cou".

Mais le co-détenu de Quesada ne s'arrête pas là, détaillant des conditions de détention particulières dans "une des prisons les plus violentes". "Il se fait insulter tous les jours à 8 heures parce qu’à 8 heures c’est sa promenade et nous aussi, décrit-il. Quand on fait notre promenade, il est sur le toit en haut et entend quand on l’insulte. S’il avait été avec nous, il ne pourrait plus jamais parler de sa vie. Nous, on est 80, en promenade il est tout seul, il est mort".