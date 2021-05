"On apprécie et regarde l’événement depuis longtemps, explique Alex Callier. On nous avait déjà demandé d’y participer il y a quelques années, mais on n’avait pas le temps à ce moment-là. Et pour être honnête, ces 5 dernières années, on remarque qu’il y a de plus en plus de place pour de vraies chansons. Comme Barbara Pravi (la candidate française de cette édition, NdlR), qui fait de la vraie chanson française. Salvador Sobral et Duncan Laurence ont aussi proposé des choses plus musicales auparavant. Le concours est devenu plus mature. C’est notamment pour cette raison que l’on a accepté d’y participer."