C’est entre deux réponses aux nombreuses lettres de soutien reçues depuis plusieurs mois de la part de fidèles téléspectateurs que Michel Drucker nous accorde un entretien. Cela fait désormais un mois que l’animateur de 78 ans a repris le chemin de France Télévisions. Un retour au travail précoce après des mois de souffrance à l’hôpital Georges Pompidou où il a subi une lourde opération du cœur et des complications…

Dans Ça ira mieux demain, son nouveau livre (Éditions Robert Laffont) qu’il a écrit sur son lit d’hôpital, dès qu’il a commencé à échapper à la morphine et aux antidouleur, l’homme de télévision raconte une expérience qui marquera à jamais sa vie et dont il aurait pu jamais se remettre. " Ce qui m’est arrivé n’est pas banal. C’est un voyage douloureux duquel j’aurais pu ne pas revenir. Je voulais donc laisser une trace et faire savoir à tous ceux qui ont été opérés, qui redoutent ça ou qui souffrent d’une pathologie, qu’il est possible de remonter la pente. J’en suis la preuve. Je voulais leur redonner le moral ", déclare Michel Drucker qui dédie également son bouquin aux cardiologues et au personnel soignant qui se sont occupés de lui pendant des mois.

Dans le livre, vous le dites : si votre opération vous avait laissé des séquelles, vous auriez voulu qu’on vous débranche. Ce sont des mots durs…

"Il était hors de question que je m’en sorte avec un handicap cérébral, et donc, sans avoir la possibilité de continuer à faire mon métier."

Vous qui avez toujours eu l’habitude d’être bien entouré, vous avez dû vous sentir profondément seul pendant votre séjour à l’hôpital…