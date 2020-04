C'est Denis Brogniart qui a annoncé la bonne nouvelle ce mardi. Les fans auront donc droit à un épisode complet les deux prochaines semaines.

Depuis le début de la diffusion de Koh Lanta: l'île des héros et à cause de la crise du coronavirus, deux épisodes ont été coupés en deux au moment de leur passage en télé et diffusés sur deux semaines au lieu d'une. Tout cela pour allonger la diffusion de la saison et reporter la finale, qui a lieu en direct sur plateau, le plus tard possible.

Si on sait maintenant que la finale du jeu d'aventure devrait avoir lieu fin mai, Denis Brogniart a annoncé une bonne nouvelle aux fans de Koh Lanta au micro d'Europe 1. "Ce vendredi, il y aura un épisode complet. Même chose le vendredi suivant !", a-t-il confié. Le présentateur du jeu a tout de même ajouté qu'il ne savait pas si d'autres émissions allaient être de nouveau coupées par la suite, et a juste conclu de la sorte: "Nous voulons pouvoir réunir les vingt aventuriers et fêter cette belle saison comme il se doit".

Les téléspectateurs devraient être ravis de son annonce, eux qui se sont agacés des épisodes creux et/ou sans élimination de ces dernières semaines.