France 3 propose, ce soir à 21.05, de revivre soixante ans de duos à la télévision. Un rendez-vous à la fois nostalgique et haut en couleur tant certains ont osé. Et osent toujours…

Depuis ses débuts, la télévision aime ce qui va par deux. Ne cherchez pas d’explication, c’est un fait, un constat purement empirique. Voyez plutôt : Titi et Grosminet, Chapi et Chapo, Tom et Jerry, Statler et Waldorf (les deux vieux du Muppet’s Show) ou les légendaires Maritie et Gilbert Carpentier qui ont fait les belles heures de ce qui s’appelait encore l’ORTF, etc.

Depuis les années 60, les duos sont incontournables dans la petite lucarne. Qui a pu oublier le tandem culte des années 60 : Guy Lux-Léon Zitrone ? Ensemble, ils animaient Intervilles, programme tout aussi mythique, régulièrement ressuscité mais jamais égalé, dans lequel deux villes s’affrontaient lors de joutes pour le moins folkloriques. À la même époque sévissaient aussi les trublions du Paf qu’étaient Jacques Martin et Jean Yanne. Avec 1 = 3, ils parodiaient les grands événements historiques, avec Napoléon et ses maréchaux projetés en plein Tour de France…

Dans une veine plus stylée, suivront les duos avec Pierre Desproges, en compagnie de Daniel Prévost ou du merveilleux Thierry Le Luron. Tous aussi drôles et élégants que corrosifs et pertinents. Au rayon humour, beaucoup plus gentil et naïf, il y avait aussi, dans les années 70, Denise Fabre et l’inénarrable Garcimore.

À l’aube des années 80, la télévision amorce un virage. Devenue plus commerciale, elle accueille toujours à bras ouverts les duos. Et non des moindres. C’est l’heure de gloire de la paire Thierry Roland-Jean-Michel Larqué et des “Tout à fait Thierry” à tout-va pendant les matches des Bleus sur TF1. À l’époque, le roi du 13 Heures ne s’appelait pas encore Jean-Pierre Pernaut mais Yves Mourousi et son célèbre “Bonjour !”. Et il était indissociable de Marie-Laure Augry. Ensemble, ils ont donné ses lettres de noblesse au rendez-vous info de la mi-journée en France et établi de nouveaux codes pour les JT.

Les Eighties, c’était aussi Davina et Véronique et leur Gym Tonic télévisuelle. Dix millions de téléspectateurs le dimanche pendant six ans ! De quoi perdre les kilos emmagasinés en regardant les préparations savoureusement copieuses de Maïté et Micheline…

Et comment passer sous silence Pierre Bellemare et Maryse Corson pour Le magazine de l’objet rapidement transformé en Téléshopping, l’ancêtre de l’actuel Boutique et précurseur en matière de télé-achat ? Il y avait aussi les étranges Igor et Grichka Bogdanoff. Et l’inséparable duo Christophe Dechavanne-Patrice Carmouze avec Ciel, mon mardi !, Coucou, c’est nous et deux passages dans La ferme célébrités…

De Caunes et Garcia

Rebelote dans les années 90. Thierry Ardisson et Laurent Baffie font parler la poudre, dans tous les sens du terme. Kad Merad est acoquiné à Olivier Leroux. L’heure n’est pas encore à Bienvenue chez les Ch’tis ou Les Tuches mais à un nouvel esprit qui s’empare du petit écran. Celui qu’incarnent Laurent Gerra avec Virginie Lemoine et celui, nettement plus déjanté, totalement incontrôlable même, du duo que forment Antoines de Caunes et José Garcia sur Canal +, dans Nulle part ailleurs. Pendant cinq ans, Didier l’embrouille, Raoul et Ginette Bitembois, Michel Jaxon, Ronald le Connard, Claudia Schoufleur, David Copperflou, Richard Jouire et Sandrine Troforte et consorts en ont fait voir de toutes les couleurs à Philippe Gildas, à ses invités et aux dirigeants de la chaîne payante.

Et dans les années 2000 ? On ne change pas une recette qui a fait ses preuves. Laurent Ruquier se frotte encore les mains d’avoir créé ses paires de chroniqueurs dont la plus sulfureuse aura été celle composé des deux Éric, Zemmour et Naulleau. N’oublions pas non plus les irrésistibles fous rires de Marina Carrère d’Encausse et Michel Cymès aux commandes d’une émission médicale qui, a priori, n’avait pas de quoi faire rire.