Ce mardi,a dévoilé la 13e vague de son Qualimat, un outil mesurant la qualité des émissions télé. Pour réaliser ce sondage, qui donne les résultats de septembre à décembre 2020, 2024 Belges francophones de 18 ans à 75 ans ont été interrogés. Ceux-ci ont comparé et jugé 142 programmes diffusés entre 18 h et 23 h sur les chaînes dont l’audience moyenne annuelle dépasse les 4 %, à savoir La Une, Tipik, RTL-TVI, Club RTL, AB3, TF1, France 2 et France 3.

Force est de constater que pendant cette période, la tendance n'était pas aux programmes belges. C'est bien simple, aucun d'entre eux ne se retrouve à la tête d'une des sept catégories retenues pour cette étude, à savoir les divertissements, les jeux, les magazines de détente, les magazines d’info), les séries françaises et belges, les séries anglo-saxonnes) et les téléréalités. Plusieurs émissions belges sont contraintes de céder leur première place à l'une de leurs consoeurs françaises qui sont, pour la plupart, également diffusées sur des chaînes belges. C'est le cas du jeu télé de RTL-TVI, Septante et un, qui se retrouve en deuxième position, derrière Fort Boyard, programme culte de France 2, diffusé depuis quelques années sur La Une.

Au niveau du divertissement, Le Grand Cactus, programme porteur de Tipik, se fait piquer la tête du classement par le Meilleur Pâtissier, concours gourmand de M6 diffusé sur RTL-TVI. En ce qui concerne ls téléréalités, l'immense Koh-Lanta, valeur sûre de TF1 qui enchaîne les saisons, surpasse Cauchemar en cuisine et L'Amour est dans le pré, deux programmes de RTL-TVI.

Du côté des magazines d'information, Envoyé Spécial, présenté par Elise Lucet sur France 2, détrône On n'est pas des pigeons de Benjamin Maréchal sur La Une. Le trio de tête de la catégorie "Magazines de détente" n'a lui pas changé avec, respectivement, Des racines et des ailes (France 3) Secrets d'Histoire (France 3) et Le Jardin Extraordinaire (La Une) en première, deuxième et troisième place.

Dans la catégorie "Séries françaises et belges", Dix pour cent (France 2) rafle la première place et se classe devant Le Voyageur (France 3, La Une) et Alex Hugo (France 2, La Une). Au niveau des séries anglosaxonnes, Game of Thrones (Tipik) revient en tête devant Vikings (Tipik) et Good Doctor (La Une), ancien numéro un.