C’est la fin d’une époque. Les émissions d’autocongratulation n’ont plus la cote.





Tout comme les César ou les Oscars, les Emmy Awards de la télé n’attirent plus grand monde. Malgré tout le casting de Game of Thrones et des stars à la pelle, la cérémonie de ce week-end n’a attiré que 6,9 millions de téléspectateurs aux USA. Soit 33 % de moins que… le record de la pire audience, l’an dernier. C’est clair, la formule a fait son temps.