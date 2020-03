Laurent Ruquier a concocté une émission pleine de surprises et en direct pour souffler les 25 ans du programme culte.

"Du danseur devenu célèbre grâce à son claquage en direct, au play-back le plus raté de la télévision française, en passant par les premières télés de Catherine Deneuve, Florence Foresti ou encore Gérard Depardieu, vous revivrez, le temps d’une soirée, ces moments inoubliables", peut-on lire dans le pitch de l’émission de ce soir.

25 ans des Enfants de la télé, cela méritait bien 25 casseroles de plus ! En effet, Laurent Ruquier qui a donc succédé à Arthur à la barre du rendez-vous télévisuel sera entouré de ceux qui ont fait de cette émission un programme culte comme Michèle Bernier, Chantal Ladesou, Mimie Mathy, Hélène Ségara, Pierre Palmade, Elie Semoun et bien d’autres. "Pour cet anniversaire en direct, des imprévus et surprises", poursuit le pitch du programme anniversaire suivi par plusieurs générations depuis 25 ans. "Qui s’invitera à l’improviste sur le plateau ? Quels invités verront les images qu’ils auraient préféré oublier ? Quelle sera l’image la plus marquante de ces 25 années d’émission ?"

Bref, 25 ans fêté en grande pompe et sur la chaîne qui a vu naître l’émission en 1994, avant d’émigrer en 1996 sur TF1. S’il était impossible pour Arthur d’assurer l’animation depuis la migration, il n’est pas exclu qu’il vienne faire un petit coucou même s’il est pieds et poings liés à la chaîne privée et ne peut donc pas apparaître à la concurrence. Depuis la succession de Laurent Ruquier, habitué de l’exercice de reprise d’émissions cultes comme Les Grosses Têtes, France 2 a toutefois sérieusement remanié le concept, en faisant davantage la part belle à l’actualité culturelle.

Les premiers pas de Cyril Hanouna

En décembre dernier, Laurent Ruquier avait déjà ressorti une belle casserole qui pourrait refaire surface ce soir. Une vidéo d’archives d’un tout jeune Cyril Hanouna qui fait sa première chronique dans Les enfants de la télé. Arthur introduit alors celui qui va devenir le Baba que l’on connaît comme un des "dandys de la télévision". Thierry Moreau, ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste et invité de cette émission, y déclarait. "Il a fait deux séquences en fait. La deuxième séquence, c’était un jeu où il donnait des citations et il fallait deviner quel invité autour de la table l’avait dit." Ce à quoi l’habituel irrévérencieux qu’est Laurent Baffie, chroniqueur en ce moment chez Hanouna, n’a pas hésité à vanner en lançant à Thierry Moreau : "Qu’est-ce qu’il est devenu ?" Ce dernier, malicieux, lui répondant alors : "Il a eu une belle carrière."