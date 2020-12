Avec la crise sanitaire et les incertitudes concernant les mesures de confinement, les Enfoirés allaient-ils maintenir ou pas leur spectacle annuel ? C'est sur Twitter que le compte officiel des Enfoirés a annoncé la réponse : leur concert pour l'année 2021 est maintenu. Malheureusement, le concert devra se faire sans le public. C'est assurément une immense déception pour tous les habitués qui cassent chaque année leur tirelire pour s'offrir des places pour voir les différentes répétitions et représentations destinées à être captées pour la télévision et la sortie du DVD et du double CD annuels.

Toutefois, quelques surprises seront réservées aux téléspectateurs. Un petit nouveau s'ajoute à la bande des Enfoirés cette année, il s'agit du chanteur Vianney. Il sera également rejoint par l'ancienne Première Dame Carla Bruni ainsi que de Florent Pagny. Cette édition 2021 serait encore remplie de surprises selon le site Purepeople, qui annonce également le retour "d'une personnalité n'ayant pas participé au spectacle des Enfoirés depuis bien longtemps".

D'aucuns se mettent à rêver à un retour de Jean-Jacques Goldman, ce qui boosterait certainement les audiences et les ventes. Après avoir été à 27 reprises le chef d'orchestre de la troupe, le chanteur est absent depuis 2016. On se souvient qu'il s'était retiré après des critiques formulées à son encontre, notamment en raison d'une chanson sur les générations qui est restée en travers de la gorge de certains. D'une discrétion absolue depuis, il est néanmoins sorti de sa retraite durant le confinement pour soutenir le personnel soignant en chanson et en vidéo. De quoi permettre tous les espoirs...

Le concert sera tout de même enregistré et retransmis à la télévision sur TF1 comme chaque année, aux environs du mois de mars. Le spectacle '2021, Les Enfoirés à côté de vous' devrait ainsi être enregistré à la Halle Tony Garnier, à Lyon. Même si la recette de la billeterie passe à la trappe, pas question en effet de passer à côté des fonds que rapportent cette diffusion et les ventes au profit des Restos du cœur. Ils sont cette année plus nécessaires que jamais, la crise ayant plongé de nombreuses personnes supplémentaires dans la précarité. Il s'agit en effet de quelque 13 millions d'euros, soit 10% du budget annuel de l'association. Un CD ou DVD acheté équivaut, ainsi, à 17 repas pour les Restos du Coeur