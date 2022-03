Comme l’année dernière, Les Enfoirés ont été privés de public pour leur retour sur scène. Enregistré en janvier dernier à Montpellier, le spectacle 2022 un air d’Enfoirés s’est déroulé à huis clos. Malgré cet inconvénient - qui a quand même fait perdre plus de 4 millions d’euros aux Restos du Cœur -, nombreux sont les artistes à avoir à nouveau répondu présents, et ce de façon bénévole, pour cet énorme élan de générosité.

À l’affiche de ce nouveau spectacle à la mise en scène extraordinaire, on retrouve les habitués Patrick Bruel, Patrick Fiori, Zazie, Julien Clerc, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Soprano, Vianney, Lorie, Gérard Jugnot, Bénabar, Garou, Amir, Nolwenn Leroy, MC Solaar, Isabelle Nanty, Claudio Capéo, Alice Pol, Sébastien Chabal, Nicolas Canteloup, et les comédiens de la Bande à Fifi : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, JuliJen Aruti. Absente depuis 2012, Catherine Lara fera également son grand retour dans la troupe.

Plusieurs nouveaux visages ont rejoint la troupe. Parmi eux, Arnaud Ducret, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Ofenbach mais également Anne Sila, gagnante de The Voice All Stars. Cette édition comptera également sur la présence exceptionnelle du footballeur du Paris-Saint-Germain Kylian Mbappé, de l’astronaute Thomas Pesquet, de l’athlète handisport Pauline Déroulède et du violoniste Renaud Capuçon.

Satané Covid…

S’il y a des nouveaux venus, certains fidèles ont, pour leur part, été contraints d’annuler leur participation à l’événement à cause du Covid-19. C’est notamment le cas de Jenifer. "Grande déception pour moi de ne pas pouvoir aller soutenir Les Enfoirés cette année. Mais la Covid s’est encore invitée chez moi pour la deuxième fois ! Je suis de tout cœur avec les équipes des bénévoles, des techniciens, des artistes qui vont encore donner le meilleur pour en appeler à la générosité de tous. Forza. Je vous aime", écrivait l’interprète de "Ma Révolution" sur Instagram en début d’année. Mais l’ancienne coach de The Voice, la plus belle voix n’est pas la seule à faire partie des grands absents. Jeff Panacloc, Michèle Laroque, Claire Keim, Carla Bruni, Jane Birkin, Christophe Maé et Michael Youn ont, eux aussi, dû changer leurs plans. Certains étaient positifs au coronavirus, d’autres des cas contact.

Sorti il y a quelques jours, le clip d’"Il y aura toujours un rendez-vous", l’hymne de cette édition 2022 signé Jacques Veneruso, a déjà beaucoup fait parler de lui. Notamment à cause du nombre d’artistes qui n’y figurent pas. En tournage pour un téléfilm, Kendji Girac a, en effet, dû passer son tour. Mimie Mathy avait, quant à elle, subi une intervention chirurgicale quelques jours avant l’enregistrement du clip. Déçus, plusieurs internautes ont fait part de leur mécontentement.

Des mots qui ne sont pas passés inaperçus du côté de Vianney qui a adressé un message aux absents : "Je commence à bien connaître cette bande, et je peux vous assurer que ceux qui ne figurent pas dans le clip sont incroyables. La bande à Jean-Jacques est riche de tous ces acharnés qui œuvrent pour les plus démunis. Bénévoles, musiciens, organisateurs, techniciens, chanteurs, acteurs, sportifs, donateurs, écrit-il sur les réseaux sociaux avant d’ajouter être "très fier" d’appartenir à la bande des Enfoirés.