Au casting de cette édition 2022 malgré des désistements de Covid en dernière minute? 36 artistes issus de tous les milieux interpréteront l'hymne des Enfoirés 2022," Il y aura toujours un rendez-vous". A savoir: Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Renaud Capuçon, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Pauline Déroulède, Arnaud Ducret, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Garou, Marie-Agnès Gillot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Catherine Lara, Nolwenn Leroy, Isabelle Nanty, Ofenbach, Thomas Pesquet, Laure Pester, Alice Pol, Anne Sila, MC Solaar, Kylian Mbappé, Soprano, Vianney et Zazie.

Kylian Mbappé et Thomas Pesquet parmi les nouveaux venus

Parmi ces 36 artistes, vous aurez remarqué quelques nouvelles têtes pour cette promotion comme Arnaud Ducret, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Ofenbach et Anne Sila. Sans oublier Renaud Capuçon, Pauline Déroulède, Catherine Lara, Kylian Mbappé, et Thomas Pesquet. Et dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD de "2022 Un Air d’Enfoirés", avec l’intégralité du spectacle et autres bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur.



Records d'audiences



Si depuis trois ans, les Enfoirés sont passés sous la barre des 10 millions de téléspectateurs, l’événement reste le plus gros score de TF1. En 2019, les Enfoirés ont réalisé leur pire score d’audience depuis dix ans avec 8,9 millions de téléspectateurs (et 900.000 de moins que l’année d’avant), elle garde toutefois son leadership incontesté en termes de part de marché avec 50, 5 % du public français rassemblé le même soir sur TF1. Une prouesse jamais égalée ni battue, sauf par un événement sportif. Avec 9,47 millions de téléspectateurs de moyenne, Le Pari(s) des Enfoirés a joliment redressé la barre (une hausse de 6 %) en 2020 en tutoyant même les résultats de 2018 (9,69 millions de Français devant leur petit écran à l’époque). Quant à 2021, le concert a fait recette avec 9,248 millions de téléspectateurs mais la crise sanitaire n'a pas aidé sur la vente des tickets de concerts vu qu'il était aussi tourné à huis clos sans public.



L’année 2013 fut par contre historique avec plus de 12,7 millions de téléspectateurs - et 53 % de PDA - devant La Boîte à musique des Enfoirés. Et depuis 2008, à l’exception de 2018 à 2021 donc, l’audience affiche un score au-dessus de la barre des 10 millions. Et chaque fois au-dessus de 45 % de part de marché pour TF1.