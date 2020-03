Les 46 artistes ont attiré bien plus de téléspectateurs que l’an dernier.

Le concert des Enfoirés, c’est le rendez-vous de l’année en télé. Avec, à la clef, des audiences que seuls les matchs à enjeu de Coupe du monde peuvent espérer dépasser.

L’an dernier, pourtant, les sourires n’étaient pas de mise dans la troupe. Le show n’avait attiré "que" 8,9 millions de téléspectateurs français, soit le plus mauvais score de la décennie écoulée. Mais avec le come-back de Muriel Robin et de Véronique Sanson et l’arrivée du petit nouveau Black M, les successeurs de Jean-Jacques Goldman ont aussi enregistré le retour de près de 500 000 fidèles supplémentaires. Avec 9,47 millions de téléspectateurs de moyenne, Le Pari(s) des Enfoirés a joliment redressé la barre (une hausse de 6 %) en tutoyant même les résultats de 2018 (9,69 millions de Français devant leur petit écran à l’époque).

Preuve de l’enthousiasme pour la nouvelle formule, une pointe a été enregistrée à 10,2 millions de mélomanes au grand cœur. Et à 23 h 49, lors des dernières notes de l’hymne des Enfoirés, il en restait encore 7,55 millions devant leur petit écran sur TF1. Des chiffres qui font rêver.

La raison de ce succès ? La troupe a su se renouveler, tant du côté de l’humour que du répertoire, plus modernes et variés. Les déguisements semblent moins compter, désormais, que l’émotion. Notamment lors du très bel hommage à Johnny, où les 46 interprètes ont chanté en chœur "Vivre pour le meilleur" avec sobriété.

Autre moment fort : la reprise de "Je voudrais mourir sur scène". Alors que Vitaa terminait le morceau, Jenifer éprouvait des difficultés à maintenir ses larmes.

Le petit match de basket entre Tony Parker et Jenifer (portée sur les épaules de Sébastien Chabal) ou l’hommage à Véronique Sanson (elle jouait au piano et chantait "Visiteur et voyageur" entourée de toute la troupe) constituent d’autres moments inoubliables.

Une belle soirée, donc. Et pas seulement en raison des audiences.