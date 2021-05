Le coup de théâtre de la semaine dernière en a bouché un coin à de nombreux aventuriers. Lucie, qui a sorti son bracelet noir au Conseil pour sauver Maxine et entraîné ainsi l'élimination de Vincent et Laetitia est vénérée par ses camarades.

Nouvelle semaine, nouveaux défis. L'épreuve de l'étoile attend les aventuriers. Thomas est le premier à tomber, suivi de Flavio et de Maxine, qui a un peu honte d'être tombée aussi tôt. Jonathan et Laure se disputent la finale pendant trente minutes. Jonathan gagne le face à face et se retrouve avec un choix difficile à faire: donner sa récompense, à savoir un menu trois services au choix, avec deux autres personnes, et se contenter d'un courrier, ou prendre le repas et permettre à deux autres aventuriers de recevoir du courrier. Le coeur de Jonathan a parlé. Connaissant leur faim, l'aventurier choisit de laisser son repas à Lucie et Maxine. Celles-ci pleurent devant tant de générosité.

De retour sur le camp, Thomas ne cache pas son agacement envers Magali et regrette le temps où les Jaunes gagnaient les épreuves. Aujourd'hui, ce sont les ex-Rouges qui raflent tout sur leur passage. L'aventurier présente également des signes de faiblesses. Il se sent affaibli et a très mal au ventre. "Je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Je suis fatigué et j'ai faim", dit-il à la caméra.

Après l'épreuve d'immunité remportée par Maxine, les aventuriers reviennent sur le camp réunifié et s'amusent du comportement de Flavio, véritable dragueur de la bande. Une stratégie déguisée, selon certains. "Dès qu'il se sent en danger, il drague comme ça", disent les filles.

Epreuve d’immunité : « Je n’ai plus de force. Je ne tiens limite pas sur mes jambes. Ca devient limite ». Course et équilibre. Plusieurs palliers d’équilibre dans la mer. A chaque fois, un éliminé. Premiere sur une poutre. Celui qui arrive en dernier gagne. Finale Arnaud et Maxine. Maxine gagne l’immunité. "Flavio a la phobie de voir son nom sortir alors qu'il n'est jamais sorti au Conseil", continue Maxine. De son côté, Arnaud émet quelques appréhensions à propos de l'aventurier: "Flavio ira là où le vent le mène. Je ne le sens pas. Je n'arrive pas à lui faire confiance."

"Il est arrivé au terme de son aventure"

L'état physique de Thomas se dégrade. Le chauffeur-routier fait un malaise. Heureusement, Arnaud arrive assez vite et le rattrape. Pour les autres aventuriers, c'est une évidence : il faut voter contre Thomas qui est "arrivé au terme de son aventure", dit Flavio. Son avis est visiblement partagé par l'ensemble des aventuriers. Avec huit votes contre lui (dont deux votes de Flavio), Thomas quitte l'aventure. "C'est le jeu, j'ai fait une belle partie, je trouve", déclare ce dernier avant de donne son vote noir à Jonathan. "J'ai tenu 30 jours. C'est un beau parcours. Je sais que mon père sera fier de moi."