L’ogre du cinéma français choque parfois les techniciens par ses comportements.

C’est l’acteur le plus souvent présent sur les écrans, mais aussi le plus insaisissable du cinéma français. Gérard Depardieu fait autant partie des monstres sacrés du 7e art hexagonal que des personnalités les plus susceptibles de susciter le rejet, un peu comme Michel Simon avant lui. D’un côté, il y a les chiffres : 240 fictions tournées depuis le court-métrage Le beatnik et le minet, en 1967 (dans lequel il incarnait un certain G. de Pardieu), ce qui fait une moyenne remarquable de 4,6 films par an depuis plus d’un demi-siècle. Avec un record de 17 nominations aux César (Daniel Auteuil suit à quatre longueurs, Michel Serrault à dix tout en complétant le podium, c’est dire les écarts), deux victoires à la clef (en 1981 pour Le dernier métro et en 1991 pour Cyrano de Bergerac) et même une citation aux Oscars pour Cyrano de Bergerac. Soixante de ses apparitions ont attiré plus d’un million de spectateurs en salle : seul Louis de Funès a fait mieux. Des acteurs vivants, Gérard Depardieu est, pour beaucoup, le plus grand.

Et pourtant, l’ogre du cinéma français divise l’opinion publique. Ses prises de positions en faveur de Vladimir Poutine ne l’ont pas nécessairement rendu très sympathique. L’histoire de la bouteille d’eau utilisée dans un avion pour se soulager la vessie non plus. Et les dernières anecdotes révélées à son sujet ne vont pas rendre son image plus classe. Selon Pierre-François Martin-Laval, sur le tournage de Fahim, il aurait "foutu le bordel". "Il s’est mis à faire le couillon, à péter… Moi ça faisait mon bonheur, mais les gens de l’équipe étaient un peu choqués", a confié le cinéaste. Il s’agirait d’une habitude de Gégé pour détendre l’atmosphère, qui lui vaut les surnoms de Pétard ou Pétarou parmi les professionnels du cinéma. Pour qui travailler avec Depardieu n’est pas une sinécure. Privilégiant l’authenticité, il refuse très souvent d’apprendre son texte. Qu’il faut donc lui lire via une oreillette, ou bien lui permettre de le découvrir par l’intermédiaire de cartons collés un peu partout sur le plateau.