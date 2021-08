La pilule ne pas. Vraiment pas du tout. L’annonce de la date de diffusion du All Stars pour les 20 ans de Koh-Lanta a fait l’effet d’une bombe chez les fans. C’est bouche béé qu’ils ont accueilli ce que d’aucuns ne manquent pas de qualifier de trahison de la part de TF1. Désormais, Denis Brogniart et les aventuriers n’occuperont plus la case du prime du vendredi soir mais celle du mardi. Un créneau normalement dévolu aux séries.

C’est peu dire que le choix de TF1 suscite regrets, réprobation et même de grosses colères. Les téléspectateurs ne manquent pas de le signifier avec, il faut le reconnaître, une belle créativité pour certains.

Voici un florilège de ce que l’on peut croiser sur le web et Twitter depuis ce mardi après-midi.