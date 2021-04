Énorme succès avec 82 millions de spectateurs en 28 jours sur Netflix, Bridgerton risque de connaître une chute d’audience lors de la deuxième saison, si l’on en juge par les réactions sur les réseaux sociaux.

La raison ? Regé-Jean Page ne reprendra plus son rôle du duc de Hastings. "C’était prévu sur une saison , a-t-il déclaré à Variety. Avec un milieu, un début et une fin. C’était intéressant, parce qu’alors cela ressemblait à une série limitée. Je suis venu, j’ai apporté ma contribution, puis la famille Bridgerton continue sa route."

Une révélation qui passe mal. Y compris auprès de sa partenaire, Dionne Warwick, d’évidence pas au courant. "Non, Regé-Jean, tu ne peux pas me quitter comme ça, je ne le supporterais pas", écrit-elle sur Twitter. " Je suppose que je vais devoir appeler Lady Whistledown moi-même…"

Kim Kardashian lui a emboîté le pas : "Je ne suis pas d’accord. Qu’est-ce qui se passe ? Comment est-ce possible ?" Et sur Twitter, c’est une véritable avalanche de commentaires désespérés de fans, furieux de le voir partir.

Il faut dire que l’avenir de Regé-Jean Page semble s’écrire au cinéma, avec Donjon&Dragons, The Gray Man (avec Ryan Gosling et Chris Evans) et, surtout, des rumeurs insistantes sur la succession de Daniel Craig dans le smoking de James Bond. Ceci explique sans doute cela.