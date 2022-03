Il y a trois ans, Chérine se présentait aux auditions à l'aveugle de The Voice, la plus belle voix. Malheureusement pour l'Anversoise, aucun des coachs de l'époque ne s'est retourné pendant sa prestation. Ce samedi, la jeune femme de 26 ans, ancienne candidate marquante de The Voice van Vlaanderen, a retenté sa chance sur le plateau de TF1 avec Driver License, titre d'Olivia Rodrigo. "J'ai choisi cette chanson parce qu'il est interprété et composé par Olivia Rodrigo. Je me sens proche d'elle. Elle écrit des choses super profondes pour son âge. Sur scène, j'ai changé sa chanson mais c'est Cherine que je montrais", explique la candidate qui s'est, cette fois-ci, sentie à sa place sur la scène du télécrochet. "J'étais stressée, oui. Mais, je me disais que peu importe le résultat, je me devais d'être sur la scène de The Voice à ce moment-là."

La Belge a eu raison de persévérer puisque tous les fauteuils se sont retournés. "Je suis passée de zéro fauteuil en 2019 à quatre fauteuils aujourd'hui. C'est incroyable. Je ne réalise pas encore", déclare-t-elle. "Tu as quelque chose d'hyper juvénile. Mais, c'est très charmant", déclare Florent Pagny alors qu'Amel Bent la compare à "Peter Pan".

Après une longue hésitation, Cherine a finalement choisi de rejoindre l'équipe d'Amel Bent. "Elle s'est retournée et m'a donné un regard qui disait : "Tu es à la maison". Je l'ai donc choisie parce que mon coeur me l'a dit. Même si, avant de monter sur scène, j'avais pour objectif d'intégrer l'équipe de Vianney."

Aujourd'hui, la jeune femme a donc un pied dans l'aventure. Prochaine étape: les Battles!