Tous les vendredis, du 15 novembre au 3 janvier, La Deux vous propose de revoir les épisodes de la saga Harry Potter. De ces toutes premières aventures, quand le jeune sorcier binoclard débarque à Poudlard, jusqu’au final, bien plus sombre, dix ans plus tard, aucun film ne manquera à l’appel. Si les fans seront devant leur petit écran, ce dont ils rêvent surtout c’est que J.K. Rowling redonne vie, un jour ou l’autre, à Harry. Mais puisque ceci est impossible, ils pourront se ruer sur les différents livres inspirés directement de son univers qui ne vont pas manquer d’arriver en librairies dans les semaines qui viennent. Signe aussi probant que les premières gelées que Noël arrive à grands pas.

Dans le désordre, nous aurons Les secrets de Poudlard, illustré par les studios Muti et écrit par Jody Reveson. Regorgeant de révélations passionnantes sur les secrets de fabrication des décors et sur les effets spéciaux, truffé d’images des films et d’illustrations somptueuses fourmillant de détails, cet ouvrage propose une plongée unique au cœur de Poudlard. (26,90€).

Harry Potter : Le grand livre pop-up de Poudlard, lui, est un ouvrage animé en grand format, à feuilleter comme un livre classique ou à déployer entièrement pour former une carte géante de Poudlard et de ses environs. De très nombreux pop-up, flaps et tirettes permettent de redécouvrir les lieux mythiques de la plus célèbre des écoles de sorcellerie. (80€)

Dans Fières d’être sorcières, l’accent est mis sur Hermione Granger, Leta Lestrange, Minerva McGonagall et Luna Lovegood, les sorcières de la saga Harry Potter et des Animaux fantastiques. (13,90€)

Plus classique, mais vraiment somptueux, le Coffret collector Harry Potter rassemble les 7 tomes de la saga en poche, avec des couvertures inédites, illustrés par Brian Selznick. Réunis dans un coffret collector numéroté qui reprend la frise de l’artiste avec un effet or qui s’ouvre avec une serrure. À l’intérieur du coffret : un cadeau caché.

Enfin, on citera encore Harry Potter et la Coupe de Feu, dans une version illustrée par Jim Kay. Un beau livre tout en couleurs, cartonné avec une jaquette. (45€)

Tous ces ouvrages sont publiés chez Gallimard.