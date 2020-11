Dans le premier costume se cachait Karine Ferri, animatrice de TF1, tandis que dans le second se trouvait Basile Boli, ex-footballeur de l’Olympique de Marseille.

On connaît donc désormais les trois personnages qui s’affronteront lors de la grande finale de l’émission, samedi prochain. Il s’agit du robot, du manchot et du bébé dragon. Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, les quatre membres du jury, arriveront-ils à deviner qui se cache derrière les derniers masques encore en lice ?

Sur les réseaux sociaux, les noms d’Emmanuel Moire, Daniel Levi, Larusso et Issa Doumbia circulent…