La 15e saison de Pékin Express est lancée. Les huit binômes ont été révélés par M6, dont un grand-père et son petit-fils ou encore un duo d’inconnus. Et RTL-TVi a dévoilé le duo belge (cf. notre vidéo sur dh.be) qui se lance sur la route de l’aigle royal du Kirghizistan aux Émirats arabes unis en passant par l’Ouzbékistan et la Jordanie. "Il y a trois ou quatre ans d’ici, Lucas me proposait déjà d’y participer mais j’estimais que mes enfants étaient trop petits alors j’ai décliné, nous confie Nicolas Léonard de Malmedy. Et l’année dernière, en regardant le premier épisode de la saison 14 avec ma femme et mes enfants, je la tannais un peu. Et elle me disait : fais-le, inscris-toi ! J’ai envoyé un message à Lucas et j’ai lancé la machine. " Si Nicolas est un assidu de l’émission, Lucas ne l’est pas du tout. "On a été surpris d’être repris mais on reste comme on est pour y aller, nous glisse ce chef d’entreprise. On ne veut rien regretter !"

Ce qui a fait la différence sur les 90 000 candidatures enregistrées, au-delà d’être deux frères qui "ne chipotent pas si on a quelque chose à se dire !" , c’est leur belgitude. "Quand on est partis au premier casting à Paris, j’y allais avec mes grands sabots, explique Nicolas. On me demande d’aller sur un carré blanc. Sauf que c’était un rectangle et je l’ai dit tout haut. Je ne m’étais pas rendu compte que la caméra était face à nous et branchée. J’ai continué en disant qu’ils commencaient à m’emmerder ces sales Français, que j’avais un mariage le soir-même. " Et Lucas d’enchérir: " Mon frère y va gaiement en balançant des ‘Nondidju de bordel de merde’ ! Je pleurais de rire…"

Les deux frères sont restés eux-mêmes ("un caca, c’est un caca et un nichon, c’est un nichon !"), ce qui a fait mouche. "On est vrais. On est belges et on a du franc-parler, c’est comme ça. Il risque même d’y avoir quelques sous-titres car je parle à la limite plus souvent wallon que français, dit Nicolas soutenu par son frère. On nous a fort taquinés sur notre accent ! On ne saurait pas le cacher. Nico encore moins que moi."