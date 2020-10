Les frères ont notamment été questionnés sur leur rémunération pour leur participation au show de TF1, et n’ont eu d’autre choix que de briser le mystère qu’ils adorent cultiver. La révélation n’a pas fait l’effet d’une énorme surprise mais a en revanche confirmé les suppositions de bon nombre de téléspectateurs. Dans la soirée du 24 octobre,

Samedi dernier, les frères Bogdanov étaient démasqués et donc éliminés de la deuxième saison de Mask Singer sur TF1. Les deux "scientifiques" qui ont présenté plusieurs émissions télévisées se cachaient sous les costumes des perroquets dans le show animé par Camille Combal. Présents sur le plateau de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna pour débriefer sur leur participation, les chroniqueurs en ont profité pour tenter de connaître leur salaire perçu pour participer à l'émission. Alors que dans le magasine Télé Star Igor Bogdanov assurait avoir touché "une petite rémunération symbolique", il semblerait que ce soit bien au-dessus de l'ordre du symbolique.

Alors quelles deux frères réitéraient les mêmes propos que lors de cette interview réalisée pour Télé Star, Gilles Verdez n'a pas hésité à dévoiler ses doutes quant à cette fameuse rémunération symbolique. "Je me permets de vous poser la question comme vous êtes des amis. En toute transparence, on m’a pas dit que c’était symbolique pour vous. On m’a donné une somme, vous allez me dire si c’est vrai, de 40 000 euros chacun pour la participation", a lancé le chroniqueur. "Ah non non, c’est pas un symbole ça", a rétorqué Igor Bogdanov assez mal à l'aise.

"C’est vrai ou pas cette somme ?", a immédiatement poursuivi Gilles Verdez. "Non, tu peux la diviser par deux déjà", a indiqué Igor. Le calcul était donc vite fait et Gilles Verdez a de suite répondu : "Ah, c’est 20 000 chacun ?". "Bah oui », a conclu son interlocuteur.