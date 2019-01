Les images publiées sur Twitter par un journaliste de RMC ont fait rire plus d'un internaute. On y voit une femme revêtue d'un "gilet jaune" expliquer que la Terre est "à 99% peuplée d'être humains et à 1% d'extraterrestres". Moquée par de nombreux tweetos, Claire aurait pourtant tenu un tout autre discours au journaliste en face d'elle. En effet, comme l'a révélé l'émission Quotidien ce mardi, il s'agirait d'un montage entre deux séquences d'interview. La "gilet jaune" aurait dès lors parlé des 1% les plus riches de la société qui sont pour elles des extraterrestres.

BFMTV a quand même tenu à réagir suite à la sortie de Quotidien, expliquant qu'elle n'avait jamais diffusé ces images montées. "L'extrait qui circule sur les réseaux sociaux ne correspond pas à l'image diffusée par notre chaîne. (...) BFMTV, à l'antenne comme en ligne, n'a pas diffusé d'extrait découpé, mais l'intégralité de l'interview", a déclaré la chaîne française d'information en continu, prenant ses distances avec le journaliste de RMC qui a lui affiché la séquence montée.

Cela a toutefois suscité l'émoi des "gilets jaunes" qui crient à la manipulation médiatique. L'ancienne députée Cécile Duflot, actuellement présidente de l'association Oxfam, a également vivement critiqué la découpe de cette séquence qui a vallu à Claire "d'être moquée et ridiculisée". "La responsabilité des journalistes est très grande quand ils donnent la parole à des gens qui ne sont pas des pros de l'exercice (si tant est qu'on puisse l'être). C'est ultra simple d'en faire du gibier à réseaux sociaux et c'est dévastateur", a ajouté l'ancienne députée.