En 2022, les deux géants du streaming prévoient encore de se livrer un combat sans merci. Arbitres de cette bataille : les contenus. Et si Netflix mettra une fois encore le paquet, Prime Video a une cartouche de taille qu'elle s'apprête à dégaîner : sa série sur Le Seigneur des Anneaux.

Dans le domaine du streaming, deux plateformes sont au coude à coude depuis plusieurs années. Le géant du marché Netflix a vu débarquer Prime Video, avec un tarif plus compétitif. Si la plateforme lancée par Jeff Bezos était dans un premier temps timide, au fil des années Prime Video a su diversifier son catalogue et ses productions au point de devenir un pilier dans le secteur. S’il est impossible de connaitre le nombre exact de ses utilisateurs, l’offre Prime d’Amazon, qui comporte entre autre Prime Video, compte plus de 150 millions d’abonnés contre 210 millions du côté de Netflix.

Si Netflix reste donc le leader du marché, Prime Video fait office de challenger sérieux. Et qui progresse vite.

2021 a d’ailleurs été une année riche en productions pour les deux plateformes. Amazon a réussi à captiver ses utilisateurs avec plusieurs documentaires de haut vol, comme celui sur Orelsan, ses nombreux films cultes et son large catalogue sport. Netflix a répondu à Prime Vidéo avec un docu sur Angèle et a connu un succès planétaire grâce aux suites de ses nombreuses séries, telles que Sex Education, You ou encore Lupin. Mais c’est sans conteste la série Squid Games qui décroche la palme d’or, après avoir été visionnée plus de 110 millions de fois.