En juin 2018, une belle histoire se terminait sur Canal +. Celle des Guignols de l’info. Présentes depuis trente ans sur la chaîne cryptée, les marionnettes en latex représentant des personnalités de l’actualité ont fait leurs adieux aux téléspectateurs. Une décision de Vincent Bolloré, patron de Canal + depuis 2015, qui a laissé un goût amer aux fidèles de l’émission satirique présentée par la marionnette de PPDA.

Le programme à succès s’est toutefois fait remarquer outre-Atlantique. Dans une interview accordée à Deadline, le président de la chaîne Fox, Michael Thorn, a confirmé qu’il travaillait à l’adaptation des Guignols de l’info pour le petit écran américain. "Nous voulons continuer de proposer des programmes comiques en direct plus classiques mais, en même temps, nous cherchons avidement différentes manières de présenter les émissions à sketchs et des programmes classiques alternatifs", explique ce dernier au média américain.

L’adaptation US de l’émission créée par Alain de Greef et Alain Duverne serait présentée par Robert Smigel, père de la marionnette Triumph The Insult Comic Dog, un chien marionnette connu pour insulter les stars invitées au célèbre Saturday Night Show de NBC.