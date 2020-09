Let's Be Real, format de 22 minutes, sera d'ailleurs aussi diffusé sur Canal +. Mais comme le précise Le Parisien, il s’agira d'abord d’une simple soirée spéciale pour tester la potentielle popularité des marionnettes en latex outre-Atlantique. Et en cas de succès, ce pilote pourrait donner lieu à une émission, comme le furent jadis Les Guignols de l’info chez nos voisins français. Pour cette version made in USA, une douzaine de personnages ont été créés, dont Donald Trump et Joe Biden, les deux adversaires de la prochaine élection présidentielle.

Ce projet avait même été lancé dès 2018 par les équipes de Canal+ (propriétaire des Guignols de l’info) et de la Fox en personne. "Cela fait deux ans que nous développons le format avec la société de production américaine Propagate", a indiqué Gérald-Brice Viret, le directeur des antennes et des contenus du groupe Canal+, au Parisien. "Cet aboutissement aujourd'hui est une reconnaissance de tout le travail accompli à Canal+ par le passé. Les Guignols font partie du patrimoine de notre histoire, et ils existent toujours."



"Le projet a mis du temps à voir le jour, mais on est très fiers de cette commande, d'autant que l'émission sera diffusée à un moment-clé, deux jours après le premier débat entre les candidats Donald Trump et Joe Biden, se réjouit Arnaud Renard, co-fondateur de la société qui s’est chargée de distribuer le format américain Let's Be Real, toujours au Parisien. On espère que ça marchera aussi bien qu'en France et que ça deviendra un programme récurrent aux Etats-Unis, que l'on pourra également exporter dans plusieurs pays." Avant cela, Let’s Be Real sera diffusé en France, sur Canal +, le 26 octobre prochain, dans le cadre d’une semaine spéciale sur l’élection présidentielle américaine.