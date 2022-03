Mari et femme depuis la quatrième saison de Mariés au premier regard, Ludwig et Emilie sont toujours fous l'un de l'autre et roucoulent actuellement en vacances à Cuba. Mais même à des milliers de kilomètres de la Belgique, les amoureux ont des nouvelles de l'émission de rencontre qui est actuellement diffusée sur RTL-TVI. C'est par les réseaux sociaux que Ludwig a appris que Julien, participant de cette cinquième saison, accusait la production de Mariés au premier regard de l'avoir intentionnellement fatigué afin d'accentuer son agacement lors du voyage de noces.

Interrogé par nos soins, Ludwig nous partage sa façon de penser. "N'étant pas présent avec Julien et Elodie, son épouse, en Lune de Miel, je ne me permettrais jamais de traiter Julien de menteur", commence l'ancien participant. "Mais, je sais que la production apprécie les histoires d’amour qui se déroulent bien. Par conséquent, pourquoi aurait-elle voulu accentuer l’aspect négatif de leur histoire? Le fait de faire ça intentionnellement ne pourrait que desservir la production en refroidissant ceux qui auraient voulu participer à la prochaine saison."