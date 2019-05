Que ce soit du côté de RTL ou du service public, les équipes de télévision se préparent pour couvrir au mieux le triple scrutin de ce dimanche. Plongée dans les coulisses avec les animateurs qui seront aux commandes.

"C'est ma première soirée électorale"

Alix Battard délivrera les résultats des élections de ce dimanche en compagnie de Pascal Vrebos sur RTL-TVI.

En congé de maternité, Caroline Fontenoy ne pourra pas assurer la présentation de la soirée électorale aux côtés de Pascal Vrebos, ce dimanche, sur RTL-TVI. À sa place, la chaîne privée a choisi de miser sur un nouveau duo. Le journaliste politique partagera l’antenne avec Alix Battard, visage du RTL Info 13 heures . "C’est une première pour moi. J’étais en congé de maternité lors des dernières élections fédérales, régionales et européennes. Lors des élections communales, je présentais le RTL Info 13 heures mais ça s’arrêtait là" , déclare celle qui, depuis deux semaines, a le nez plongé dans les campagnes de chaque parti. "Je ne suis pas une spécialiste des tractations politiques. Mais, en tant que présentatrice du RTL Info 13 heures, je suis l’actualité politique au quotidien ainsi que les faits de campagne. J’ai la chance d’être entourée de bons journalistes politique à la rédaction. Je me suis donc préparée à l’exercice en discutant avec eux et en révisant les campagnes de chaque parti et les enjeux. Je me suis aussi replongée dans le contexte des élections de 2014 en analysant les résultats de l’époque et en les comparant."

(...)