Ce Tweet accompagne un communiqué officiel de la société Miss France dans lequel Alexia Laroche-Joubert s'exprime également. "Mon histoire avec Miss France remonte à plus de 20 ans. A cette période, je rencontrais pour la première fois la Dame au chapeau, Geneviève de Fontenay pour produire deux éditions de l'émission Miss France", commence-t-elle. Deux décennies plus tard, c'est une énorme fierté pour moi que de veiller aux côtés de Sylvie Tellier à pérenniser, tout en l'inscrivant dans l'évolution de notre société, la marque et la soirée événementielle de Miss France. En tant que femme et présidente de plusieurs sociétés, donner l'occasion à des jeunes femmes à travers toute la France, de tous univers, de porter pour un an cette couronne et de rentrer dans la grande famille Miss France est une joie. Elles sont précédées d'icônes qui, aujourd'hui, tracent la voie de la réussite, de l'entrepreneuriat féminin et participent à l'exemplarité pour les plus jeunes en prouvant qu'un rêve peut devenir réalité."

Les Miss désormais castées à la télévision?

Son arrivée à la tête de Miss France s'accompagne donc de changements. Mais quels seront-ils? Etant donné son parcours, certains craignent que le prestigieux concours ne s'éloigne trop de ce qu'il est depuis des années et qu'il prenne les traits d'une téléréalité. Cela rejoint ce qu'Hubert Guérin, un proche de Geneviève De Fontenay, expliquait, en août dernier, dans les pages de Télé Star.. Selon lui, le concours Miss France allait désormais se baser sur un "vaste casting télévisuel" lors duquel Alexia Laroche-Joubert interviendrait pour donner "son avis sur les qualités télégéniques de certaines candidates". Les candidates, choisie sur base de leur physique et de leur histoire, ne seraient donc plus élues lors de concours régionaux mais lors d'une série de primes diffusés sur TF1. Les Miss sélectionnées lors de ces derniers se verraient ouvrir la porte de la grande soirée finale qui élit Miss France.

Décidément rien ne lui résiste sur le petit écran. Productrice deet de, deux jeux phares de la télévision française, via sa société Adventure Line Productions, Alexia Laroche-Joubert vient d'être nommée présidente de la société Miss France dont Sylvie Tellier est la directrice. ", écrit sur Twitter celle à qui le public doit également laet