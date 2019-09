" Le but de participer à cette émission était de montrer l’intégration dans la société belge", nous confie Samir, qui a fui l’Afghanistan en pleine guerre il y a 11 ans, avec un bébé sous le bras, et qui habite aujourd’hui du côté de Morlanwelz avec sa femme Marwa et ses deux enfants Maryam (11 ans) et Zaki (9 ans). "Il n’a pas été facile d’obtenir le statut de réfugié politique. Il est vrai qu’on a mal vécu pendant quelque temps, où nous étions sans papiers et on manquait de tout. On n’avait pas de logement. Mais dès que nous avons obtenu notre statut, nous avons eu notre maison et on peut aujourd’hui vivre. On travaille, les enfants vont à l’école et c’est le plus important. "

(...)