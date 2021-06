"Le soleil est avec nous, on ne pouvait pas rêver mieux", se réjouissent Thérèse et Carine en arrivant sur le parking de l’hôtel de Pairi Daiza. En effet, les deux amies s’apprêtent à vivre une expérience en immersion au cœur du parc animalier grâce à l’émission Expédition Pairi Daiza diffusée sur RTL-TVI tous les dimanches à 18h25. Cette saison, le programme propose à Monsieur et Madame Tout-le-monde d’être encore plus proches des soigneurs et des animaux vus à l’écran. Dans ce cas-ci, il s’agit de passer une nuit dans une maison troglodyte dont le salon, la salle à manger, la salle de bains et le sauna ont vue sur les enclos des ours et des loups.