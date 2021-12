Impossible de passer à côté de l'un des rendez-vous phares de la chaîne: Koh-Lanta. Alors qu'Arthur s'assure que la table est bien dressée, Denis Brogniart éteint la flamme d'un chandelier juste après avoir dit ces mots: "Arthur, la tribu des aventuriers de TF1 a décidé de vous éliminer et sa sentence est irrévocable". Des propos qui ont fait réagir Nicolas Canteloup: "C’est pénible ces gens qui n’arrivent pas à décrocher du boulot", lance ce dernier à Arthur avant d'ajouter: "Toi, ça ne te viendrait pas à l’idée de bouffer sur un décor penché." Alors que certains se livraient à une véritable bataille de boules de neige, Moundir, ancien aventurier emblématique de Koh-Lanta, tentait de faire du feu. Mais, Valérie Damidot est intervenue. "Tu veux pas essayer ça plutôt? Sinon, on aura du feu en juillet", dit-elle en lui tendant un paquet d'allumettes. Enfin, Gilles Bouleau, présentateur du JT, retrouve Nikos Aliagas et lui annonce fièrement qu'il a branché "les guirlandes 37 et 38". "Record battu", commente-t-il. "Tu sais qu'on va nous voir depuis l'espace", lui lance alors le présentateur de The Voice, la plus belle voix avant d'ajouter : "On n'est pas à l'abri de parler de nous dans Le 20 heures."



Un colis est livré, Jean-Pierre Foucault ouvre la porte au facteur. "", lance l’animateur emblématique du PAF () aux personnes qui se trouvent à l’intérieur de la demeure. Alors que Tatiana Silva, Denitsa Ikonomova et Anggun regardent Chris Marques effectuer un petit pas de danse, Christophe beaugrand joue au baby-foot avec Louis Bodin, monsieur météo de la chaîne, et d'autres collègues. De leur côté, Jacques Legros, présentateur du JT de TF1, accompagne Laurent Mariotte en cuisine pendant que Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise, duo du, font un clin d'oeil à leur émission en testant l'appareil qui leur sert à cuire des marrons. "", lance l'ancienne présentatrice de