Les Pigeons restent à la maison

À l’instar du déconfinement, le retour à la normale est progressif pour les télévisions. La preuve à la RTBF où la version confinée d’On n’est pas des pigeons restera de mise dans sa version "à la maison" jusqu’à la fin de la saison, soit le 19 juin. L’émission se fera donc toujours en direct à 18 h 30 sur La Une, avec Benjamin Maréchal aux commandes en semaine et Sara De Paduwa et Thibaut Roland les week-ends. Sans oublier les chroniqueurs. C’est le cas depuis le 21 mars. Cependant, à partir du 24 mai, les férus de sport seront heureux d’apprendre que le Week-end sportif doit reprendre ses droits le dimanche.