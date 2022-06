Trente-cinquième jour aux Philippines pour les aventuriers de Koh-Lanta : Le Totem Maudit. Dernier éliminé, Nicolas se rend à la résidence du jury final et s’attire les foudres de ses anciens camarades. « Je veux qu’il assume sa stratégie mais il ne l’a pas fait », déclare Anne-Sophie qui n’a pas hésité à traiter l’homme de "traître". "C’est vraiment un discours de rageux", rétorque, de son côté, Nicolas.

Sur le camp, trois hommes et trois femmes sont encore en lice. Les aventuriers s’apprêtent à disputer la dernière épreuve de confort. Celle-ci donnera notamment accès à un burger avec des frites, à un brownie et à une nuit dans un hôtel à celui qui la remportera. "Le brownie, je le vois fumant à côté de mon assiette", rêve Ambre l’eau à la bouche.

Pour finir en beauté, les aventuriers sont invités à se frotter au fameux parcours en cinq étapes. Les hommes doivent relever le défi avec un sac de six kilos sur le dos tandis que les filles, elles, portent un sac de trois kilos. Chaque candidat éliminé lors de l’épreuve est contraint de donner son sac à un des aventuriers encore en lice. Malgré les 18 kilos qu’il porte à la fin de l’épreuve, François en sort grand gagnant. "Aujourd’hui, j’ai pu me démarquer (…). Je sens que je suis au bout du bout de la limite physique, déclare le pompier. C’est ma plus belle victoire depuis le début de Koh-Lanta." Pour l’accompagner dans son confort, François choisit Géraldine, doyenne de l’aventure. "Elle nous a montré sa force physique et mentale depuis le début", continue François qui insiste sur "la force de caractère" de sa camarade qui le prend dans ses bras. "Il y a une frustration parce que je n’ai pas gagné moi-même mais c’est un énorme cadeau qu’il m’a fait aujourd’hui."

François et Géraldine rejoignent leur endroit paradisiaque. Un cocktail les attend, au même titre qu’une piscine, un bain, un lit douillet et un plat de roi. Le confort à 100 %. Dans la suite se trouve également un miroir. Et là, c’est le "gros choc", lance Géraldine. "J’ai l’impression que j’ai pris encore dix ans."

Vient ensuite la dernière épreuve d’immunité. L’objectif ? Maintenir trois plalets sur un rail à l’aide d’une corde. Gagnant de l’épreuve, Bastien se qualifie pour l’épreuve de l’orientation. "C’était l’épreuve la plus difficile de Koh-Lanta mentalement", explique le jeune homme. De son côté, Jean-Charles a la mine grave. Arrivé dernier, l’aventurier a une voix contre lui. "Je suis venu pour tester mes limites et là j’en vois une belle et ça me fait pas plaisir. J’ai toujours pensé que j’avais un gros mental. Et, m’apercevoir que ce que je pensais être mon point fort est en fait mon point faible. C’est décevant."

Comme lors du confort de François et Géraldine, un miroir s’invite sur le camp. "Je ne suis pas habitué. Moi, je suis plutôt gras, déclare Jean-Charles. On a l’impression d’avoir été aspiré par l’intérieur." De son côté, Ambre est surprise de voir qu’elle n’a "plus du tout de poitrine". "Après, les hanches je sais que ça va revenir dans deux tartiflettes", dit-elle avec humour.

Les aventuriers arrivent au conseil avec la plus grande des incertitudes. Qui partira ce soir ? Les votes sont ouverts. Après dépouillement, c’est Olga qui voit Denis Brogniart éteindre son flambeau. "C’est dur de partir parce que l’aventure est belle, dure et énorme", dit-elle. "Quand on est à cette place-là, on se dit que c’est fini."

Les cinq aventuriers à participer à l’épreuve d’orientation la semaine prochaine sont donc François, Ambre, Géraldine, Jean-Charles et Bastien.

En guise de conclusion, le teaser du prochain épisode de Koh-Lanta nous met l’eau à la bouche. Les deux aventuriers qui n’auront pas trouvé le fameux poignard auront l’occasion de se frotter à une deuxième épreuve d’orientation qui déterminera qui des deux perdants pourra exceptionnellement gagner son ticket pour la suite. Et, pour finir en beauté, il n’y aura, cette fois, pas trois mais quatre aventuriers sur les emblématiques poteaux de Koh-Lanta. Le quatrième poteau sera toutefois "maudit", déclare Denis Brogniart. Une grande première dans l’histoire de Koh-Lanta.