C’est sous ce nom que Bénédicte Philippon et Sarah Grosjean se sont présentées lors des spectacles donnés ces derniers temps.

C’était le 14 décembre dernier. Organisée en région liégeoise, la soirée Cedrole rassemblait un plateau d’humoristes composé de Guillermo Guiz, PE, Sum mais aussi Freddy Tougaux et les désormais ex-Poufs, sociétaires du Grand Cactus ou l’ayant été jusqu’à il y a peu. À leur entrée sur scène, voici comment Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon se sont présentées : "Bon, les Poufs n’ont pas pu venir, voici donc les Ploufs."

C’est Cédric Montulet, l’organisateur de l’événement, qui le raconte. "Il leur était interdit de se présenter comme les Poufs, explique-t-il quand La DH le contacte. Elles ne pouvaient plus se permettre de jouer leurs personnages, elles les ont donc modifiés un peu. En gros, elles se font passer pour les cousines des Poufs. Il n’est plus question de Jessica et Clitorine, elles utilisent d’autres prénoms. Bénédicte ne louche plus. Elle utilise aussi une autre perruque et un autre accent, marseillais. Quant à Sarah, elle ne sort pas vraiment de son personnage et reste comme on la voyait à la télévision."

Cédric Montulet n’en revient pas de la tournure des événements. "Je ne savais pas que cela irait si vite après notre spectacle", confie-t-il en se demandant si la prestation lors de sa soirée n’était pas celle de trop. Sans prendre parti, ni vouloir remettre de l’huile sur le feu, il explique qu’apparemment les personnages des Poufs appartiennent à Jérôme de Warzée. Quoi qu’il en soit, il estime que "Sarah et Béné" ont à ses yeux assez de talent pour continuer à faire de la scène.