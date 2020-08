Les plus impatients peuvent désormais lancer le compte à rebours : Koh-Lanta sera bel et bien de retour d'ici peu ! En effet, le 28 août prochain, une 21e saison débutera sur TF1. Une saison qui s'annonce d'ores et déjà unique vu les modifications apportées aux règles du jeu.

Cette année, il y aura tout d'abord plus de candidats (24 au lieu de 20), 4 tribus représentant chacune une région de la France. Les candidats se battront également pour deux récompenses lors des épreuves de confort. La tribu ayant remporté cette épreuve pourra choisir le cadeau, tandis que la tribu étant arrivée deuxième gagnera l'autre récompense. L'équipe qui arrivera dernière se retrouvera confinée 24h sur "l'îlot de l'exil", perdue au milieu du Pacifique.

Nul doute qu'avec cette nouvelle saison, TF1 affichera encore des scores d'audience exceptionnels. Mais, sera-t-il possible de faire mieux que la défunte saison qui était sans nul doute l'une des plus palpitantes de l'histoire du jeu ? Réponse dès le 28 août !