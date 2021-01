Sa tête bouillonne de nouveaux projets. Alors que District Z vient de prendre fin et que Stars à nu entame sa deuxième saison, ce samedi soir sur TF1, Arthur a annoncé, dans une interview accordée à TV Mag, qu’avec sa société de production, Satisfaction, il planchait déjà sur de nouvelles émissions.

Son nouveau créneau ? Faire du divertissement en glissant de temps à autre des messages grâce aux talents des artistes, dit-il au média français. Chose qu’il fait déjà avec Stars à nu, émission dans laquelle plusieurs personnalités, masculines et féminines, se déshabillent pour sensibiliser le public à différents types de cancers.

Comme le relaye Puremédias, l’animateur et producteur révèle travailler, dans un premier temps, sur une émission qui mettrait en lumière la communauté LGBT. " Ca s’appelle Reines d’un soir et met en scène des célébrités coachées par des drag-queens et qui découvrent le monde de la femme à travers le regard de l’homme qu’ils ne sont plus le temps de l’émission ", explique-t-il avant d’ajouter qu’il collaborera, à nouveau, prochainement avec Denis Brogniart sur un "gros projet" intitulé La Traversée de Paris. Dans cette émission, des artistes et des champions olympiques " tenteront, pour une association, de traverser Paris à la nage sur les 11 kilomètres de la Seine entre Bercy et le Trocadéro. […] Il y aura une surprise sous chaque pont, avec des variétés, des happenings et mille autres surprises pour joindre l’utile à l’agréable. "

Plus que jamais, en ces temps difficiles, la télévision mise donc sur la solidarité et le divertissement pour satisfaire les téléspectateurs.