Un baiser pour Noël (A Christmas Wish), sur RTL-TVI et TF1

Une Mélodie de Noël (A Christmas Melody), sur TF1

Noël à Midway (The Mistletoe Secret) , sur AB3

Cinq cartes de voeux pour Noël (Write Before Christmas) , sur TF1

Après La proposition de Noël, les acteurs desse réunissent à nouveau pour tourner un téléfilm de Noël. Dans le rôle principal, on retrouve Hilary Burton, alias Peyton Sawyer dans la série pour ados. Celle-ci donne la réplique à Tyler Hilton (Chris Keller) ou encore Lee Norris (“Micro”) et y incarne une jeune femme à qui la magie de Noël a peut-être servi à trouver le grand amour…Il n’y a pas qu’avec son "All I Want For Christmas", devenu un véritable hymne de Noël, que Mariah Carey fait partie de nos fêtes de fin d’année. La diva s’installe également sur le petit écran en jouant le rôle d’une redoutable présidente d’association de parents d’élèves dans un téléfilm qu’elle a, elle-même, réalisé.Adieu à l’univers impitoyable des affaires pétrolières du Texas, bonjour à un monde rempli de tendresse et de féérie. Même si pour beaucoup il restera l’éternel Bobby Ewing de la série, Patrick Duffy s’est trouvé, ces dernières années, un nouveau créneau avec les téléfilms de Noël, deen passant parDans le rendez-vous d’AB3, l’acteur a même troqué ses santiags pour le costume du Père Noël…La coqueluche des jeunes filles, Chad Michael Murray, et, Torrey DeVitto, son ancienne camarade de jeu dans les(aussi vue danset), se retrouvent dans une comédie romantique et font vivre aux téléspectateurs l’une des plus belles love stories de la saison.