L’accord de principe noué avec la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a plus lieu d’être.

La surprise était de taille vendredi en début d’après-midi. Dans un communiqué, RTL Belgium a annoncé renoncer à l’aide du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Au plus mal suite à la crise sanitaire, le groupe audiovisuel privé s’était pourtant accordé, en juin, avec l’exécutif de la FWB afin de bénéficier d‘un ballon d’oxygène de 30 millions d’euros. Une enveloppe étalée sur cinq ans et conditionnée, notamment, au maintien de l’emploi, à des investissements dans la production locale, mais aussi au retour de RTL Belgium sous pavillon belge et, donc, sous l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), l’entreprise étant jusqu’ici basée au Luxembourg.