En ces temps troublés par l'épidémie de coronavirus, les Restos du Cœur de Belgique lancent un appel général au don pour assurer l'aide alimentaire, apprend-on jeudi.

Plus spécifiquement, ils demandent à la grande distribution, un "geste significatif" visant les produits alimentaires de première nécessité. Ils s'adressent aussi au gouvernement pour obtenir une aide financière forfaitaire et l'encourager à assurer un service d'ordre aux abords des zones de livraison et de chalandises comme pour les magasins.

A la suite de la fermeture momentanée des salles de restaurants, les Restos du Cœur assurent la distribution de colis via le système de takeaway et une adaptation des horaires.

Les dons financiers peuvent être versés sur le compte courant suivant: BE44 2400 3333 3345.