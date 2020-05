La jeune femme s'est confiée sur son élimination et son retour à la vie normale, qui s'est avéré quelque peu compliqué.

Son élimination a fait grand bruit ce vendredi 1er mai. Alors qu'elle était en possession d'un collier d'immunité qu'elle a refusé de jouer, Charlotte a vu son aventure se terminer soudainement au terme d'un conseil agité. Elle a entraîné dans sa chute son binôme, le héros Teheiura, également détenteur d'un collier d'immunité qu'il a, quant à lui, "oublié" de jouer. Un revirement de situation que la jeune femme a vécu comme une trahison. "Moussa a trahi Teheiura et moi j'ai été trahie par l'ex-équipe des Jaunes, donc Naoil, Inès, Alexandra,...", a expliqué la candidate à Purepeople.



Mais la jeune femme en veut également à son coéquipier, qui lui a caché avoir un collier. "J'avais confiance en lui. Peut-être que je marche trop avec l'affinité et le coeur, mais je suis comme ça, a regretté Charlotte. La première à qui j'en veux, c'est moi, ensuite aux personnes qui ont choisi de me trahir et ensuite à Teheiura de ne pas m'avoir fait assez confiance pour me parler de son collier".



La candidate de l'équipe des Rouges a perdu 7 kilos au cours du tournage. Mais Charlotte a très vite repris le poids perdu, à un point tel qu'elle avoue avoir eu beaucoup de mal avec le retour à la réalité. "En 3-4 jours, j'ai repris 10 kilos, a raconté la jeune femme à Purepeople. Déjà, c'est plus que ce que j'avais perdu et en plus, quand on reprend aussi vite, ça donne un corps tout flasque. Je ne me reconnaissais plus du tout. Ce n'était plus moi et ça a été dur. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon poids d'avant de partir".