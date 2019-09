Au départ, c’était un roman. Celui de Cyril Massarotto qui, avec beaucoup de pudeur, s’était emparé, en 2012, du délicat sujet de l’Alzheimer. "Cela a frappé ma famille. Il y avait une sorte de chape de plomb sur la maladie, on n’en parlait pas vraiment… J’ai gardé cela en moi, et ce silence a mûri : à défaut d’en avoir parlé, je l’ai écrit." L’histoire, sensiblement différente de ce que la télévision en a fait, s’articulait autour de la thématique de l’oubli, évidemment. "Il y a la mère qui oublie, bien sûr, à cause de la maladie, et qui essaie de rester vivante grâce aux souvenirs ; et à côté de cela, il y a le fils qui oublie de vivre depuis trop longtemps, et qui, plongé dans les souvenirs de son père, de son ex, et de sa passion éteinte pour l’écriture n’a finalement plus d’envies, plus d’amour, plus de vie."

Pour les incarner au petit écran, TF1 a choisi Muriel Robin, qui avait déjà largement prouvé, notamment via son rôle de Jacqueline Sauvage, à quel point elle est à l’aise dans le registre dramatique. À ses côtés, dans le rôle du fils, ici parti voguer depuis quinze ans sur des cargos à l’autre bout du monde, Matt Pokora. Dont on oublie bien vite qu’il est aussi le chanteur qui a osé reprendre Claude François…

"Incarner le personnage de Françoise est d’abord l’occasion de mettre la maladie d’Alzheimer dans la lumière. Les téléspectateurs auront peut-être ainsi l’opportunité de mettre des mots sur un mal que la famille peut nier, même lorsqu’elle y est confrontée, explique l’actrice. "Cette maladie dégénérative est à la fois étrange, insaisissable et très éprouvante pour l’entourage car le malade, s’il est présent physiquement, n’est plus vraiment là. Il y a ce fameux deuil blanc à faire. À travers Françoise, je souhaite surtout m’adresser à l’entourage des malades. Il ne faut surtout pas nier l’évidence et essayer, si possible, d’anticiper." Ce drame d’Alzheimer, Muriel Robin l’a vécu de près. Elle explique : "Les proches doivent se protéger car c’est une maladie qui "aspire". Chaque jour, on reçoit un nouveau choc et cela est très violent sur le plan psychologique. Enfin, plus inconsciemment, j’ai souhaité incarner ce rôle pour franchir la barrière et me retrouver du côté de ma mère. Bien sûr, nous sommes dans le jeu, mais il y a eu des moments durant le tournage où j’ai pu ressentir ce qu’elle-même a sûrement éprouvé lorsqu’elle se sentait perdue…"

Quant à son "fils" et partenaire, elle ne tarit pas d’éloges à son sujet. "Être une mère, cela ne se joue pas. On se laisse porter par l’histoire, par ce qui est écrit. Je suis ravie d’incarner la mère de Matt. On partage des scènes d’émotion intenses et je suis heureuse de les vivre avec lui. Il ferait un très bon fils ! Dans la vie, il est charmant, bien élevé et très généreux. Il est "normal" et a su rester humble, ce qui n’est pas une évidence lorsque l’on a connu le succès très jeune. Je le trouve très posé et cela donne du poids à son jeu."