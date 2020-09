La question revient souvent et pourtant, elle reste souvent sans réponse : quel est le salaire des animateurs télé ? Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna a décidé de lever le voile sur ce mystère.

Selon l'émission, Jean-Pierre Pernaut qui vient d'annoncer son départ du 13H de TF1, toucherai 2.000 euros par JT présenté. Soit, la somme de 10.000 euros par semaine...

Nagui gagnerait pour sa part près d'un million d'euro par an pour ses émissions sur France Télévision (N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place) et 120.000 euros pour son émission La Bande originale de Nagui sur les ondes de la radio France Inter.

Mais pour Benjamin Castaldi, ce chiffre n'est pas réaliste. Sur le plateau, l'ancien animateur de TF1 révèle avoir gagné jusqu'à 1,3 millions d'euros par an lorsqu'il présentait Secret Story. Selon lui, le salaire de Nagui est largement sous-évalué.

Karine Ferri toucherait pour sa part 1.500 euros pour chaque tirage du loto sur TF1.

De son côté, Cyril Féraud, présentateur de Slam, Personne n'y avait pensé et La Carte aux trésors sur France 3, gagnerait 650 euros par jour sur France Télévisions.