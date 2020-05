Ce soir, c’est la lutte finale sur l’île des héros. Place à la fameuse course d’orientation, tremplin vers les mythiques poteaux pour les rescapés de l’édition 2020, à savoir Inès, Naoil, Alexandra, Claude et Moussa. Qui dit orientation dit boussole. Et ce curieux instrument a souvent semblé bien indomptable pour de nombreux aventuriers. D’où cette question légitime de la part des téléspectateurs : les candidats se sont-ils préparés avant de partir ?

(...)