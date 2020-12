"En plus des applaudissements d’une salle comble, Muriel Robin recevra, ce lundi, celui des téléspectateurs. Le salon de coiffure, La veste, Le répondeur, L’addition, Le mariage et on en passe. Les plus grands sketchs de l’humoriste française ont, pour la première fois, pris vie dans une comédie unique en son genre réalisée et interprétée par Muriel Robin elle-même. Intitulée I love you coiffure, celle-ci retrace le portrait de sœurs jumelles que tout oppose et qui se disputent la garde de leur mère. L’une est propriétaire d’un salon de coiffure en province, l’autre mère de famille parisienne aux grands moyens.

Plus de cinquante guests

Outre sa bonne dose d’humour, la force de cette comédie réside dans son casting impressionnant qui en fait une sorte de Love Actually français. On pourra y retrouver Mimie Mathy en cliente à la coiffure imposante, François Berléand en mari excédé par sa femme et plus de cinquante autres personnalités, de Jean Reno à Elie Semoun en passant par Jean-Pierre Foucault, M. Pokora ou encore Vanessa Paradis ! “L’histoire imposait la présence de nombreux personnages. C’est vrai que, a priori, Charlotte Rampling et Jeanfi Janssens ont peu de raisons de jouer dans un même film… Mais c’est ça qui, je l’espère, plaira au public. Moi qui n’aime pas que l’on mette les gens dans des cases, il y en aura pour tous les goûts !”, explique Muriel Robin à Télé 7 Jours.

Neuf jours de tournage seulement ont été nécessaires pour réunir le gratin du petit et grand écran. “Je ne sais pas comment on a réussi à tenir les délais !”, avoue-t-elle avant d’ajouter que tous les comédiens présents dans I Love you coiffure ont minimum déjà une fois croisé sa route lors de sa carrière professionnelle. “Je ne suis pas amie avec Vanessa Paradis, mais on se rencontre régulièrement, depuis le début de sa carrière”, dit-elle. “On s’est toujours regardées avec beaucoup d’admiration et de tendresse. Après une longue hésitation, j’ai osé lui demander de participer à ce projet, et elle a accepté, flattée par la proposition !”