Arthur se met au strip-tease. Ou plus exactement, en tant que producteur de Who Bares Win, il y soumet les autres. "Il y aura deux primes événementiels que je ne présenterai pas, a-t-il déclaré à TV Mag. Un avec huit personnalités femmes, et un autre avec huit hommes. On va orchestrer un spectacle à la façon de The Full Monty, où ils se déshabillent sur la scène d’un théâtre devant 1 000 à 2 000 personnes pour mettre en avant la prévention et le dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. Attention, ce ne sera pas du vrai strip-tease mais de l’effeuillage glamour." Succès d’audience garanti, mais ça ne va pas être facile de convaincre les célébrités d’y participer.